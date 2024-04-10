Онколог назвав "тривожні дзвіночки" раку у чоловіків, які не можна ігнорувати

Часто змусити чоловіка сходити на обстеження задачка не проста для усіх жінок. Варто знати про ознаки, які можуть вказувати на рак простати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти "Sviy.doc".

Чим небезпечний рак простати

Хірург-онколог Олександр Стаховський розповів, що кожен 3 випадок раку простати виявляють випадково.

Варто пам'ятати, що рак простати:

прогресує повільно

серйозні симптоми з'являються на 3-4 стадіях

на 4 стадії - метастази

Лікар зазначив, якщо виявити на ранній стадії - лікування сприятливе.

Поширені міфи

"Це хвороба чоловіків 65+"

За словами лікаря, це не правда.

Насправді, якщо в родині були онко випадки, то просто необхідно регулярно перевірятись.

Зокрема, важливо звернутись за консультацією до лікаря, можливо, провести тест на ПСА.

"Проходить безсимптомно"

Це теж неправда. Важливо не ігнорувати такі "тривожні дзвіночки":

дискомфорт при сечовипусканні

зміна в кольорі сечі

наявність у ній крові

біль у спині

"Діагностика болюча"

Достатньо просто планово відвідувати уролога раз на рік.

Додатково можуть направити на:

ПСА-тест, який виконується через забір крові

МРТ простати, щоб визначити необхідність біопсії

"Відсутність сексу"

Онколог зазначив, що при виявленні раку на 1-2 стадії, можна зробити операцію зі збереженням нервово-судинного пучка. А це забезпечує надалі відновлення сексуальної активності.

"Агресивність простати"

Є агресивні випадки, які потребують активного лікування (хірургічного, променевої терапії).

А є неагресивні, за якими достатньо просто спостерігати.

Активне спостереження за раком простати є інноваційним і визнаним у всьому світі підходом. Він має на меті моніторинг захворювання без загрози життю пацієнта.