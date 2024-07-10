Как снизить риск возникновения меланомы: 5 советов от онколога
Еще 30-40 лет назад меланома - злокачественная опухоль кожи - была редким заболеванием. В настоящее время среднегодовой темп прироста заболеваемости составляет 5%.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев.
Как снизить риск возникновения меланомы
По словам эксперта, среди общих рекомендаций, которые могут помочь снизить риск возникновения меланомы, следует упомянуть основные.
Избегать ультрафиолетового облучения - особенно в детском и подростковом возрасте (в школах, на спортивных и игровых площадках).
Не допускать солнечных ожогов - для этого следует "комбинировать" методы защиты от солнца:
- находиться в тени
- носить солнцезащитную одежду и солнцезащитные очки (с фильтром от ультрафиолетовых лучей)
- регулярно использовать солнцезащитные кремы (важно, чтобы они имели высокий уровень защиты, были устойчивыми к свету, нагреву и воде, не проникали через роговой слой кожи и не вызывали раздражения)
"Также необходимо помнить, что солнцезащитные кремы работают недолго, поэтому их периодически нужно наносить повторно", - уточнил заведующий кафедрой онкологии.
Чтобы уберечь здоровье, он рекомендовал также:
- самостоятельно регулярно осматривать кожу
- своевременно удалять аномальные кожные невусы
- не посещать солярий
Кому из военных меланома грозит больше всего
Ковалев рассказал, что среди военных наибольшая заболеваемость меланомой наблюдается:
- в военно-воздушных силах
- на флоте
- в морской пехоте
Он объяснил, что это обусловлено влиянием солнца - при отсутствии защиты от ультрафиолетового излучения.
"На войне не до солнцезащитных кремов. Кроме того, в Вооруженных силах преобладают мужчины, которые значительно меньше, чем женщины, склонны использовать такие средства", - уточнил профессор.
Согласно его данным, риск меланомы может быть также обусловлен влиянием химических веществ.
"Таких, как полихлорированные дифенилы - их обнаруживают в старой военной технике", - уточнил медик.
Он добавил, что у пилотов факторами риска развития меланомы являются влияние выхлопных газов реактивных самолетов и ионизирующая радиация.
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