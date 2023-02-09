Можна знайти рак на ранніх стадіях: які обстеження роблять в Україні безкоштовно

До програми медичних гарантій від Національної служби здоров'я України входить шість обстежень, які дозволяють виявити рак на ранніх стадіях. Своєчасне виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування та одужання.

Які обстеження на рак можна зробити безкоштовно, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Як отримати направлення безкоштовно

Направлення на відповідне обстеження може дати лікар, з яким у вас укладено декларацію. Також направлення на безкоштовне обстеження може виписати ваш особистий лікар.

У безкоштовне обстеження входить:

Консультація лікаря

Дослідження аналізів та опис результатів

Запис результатів на цифровий носій пацієнта – за бажанням

Місцева чи загальна анестезія під час проведення досліджень

Список обстежень

Під час направлення на дослідження для раннього виявлення онко лікар керується критеріями віку пацієнта, оскільки з віком ризик зростає.

Мамографію призначають від 40 років

Гістероскопію – від 50 років

Гастроскопію – від 50 років

Колоноскопію – від 40 років

Цистоскопію – від 50 років

Бронхоскопію – від 50 років

Якщо людина не досягла зазначеного віку, але їй необхідне обстеження, і вона має направлення від лікаря, то вона може його пройти в медичних установах, які надають послуги з амбулаторного пакету.