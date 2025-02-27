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Як змінюється тактика обстрілів Росії: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: у Повітряних силах розповіли, як змінюється тактика обстрілів Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Обстріли, які Російська Федерація влаштовувала на початку повномасштабного вторгнення, були досить шаблонами. Однак РФ адаптується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний.

"Якщо на перших етапах війни в них були досить шаблонні атаки і вони не особливо вчились на своїх помилках, то останнім часом вони дуже швидко вчаться", - розповів Смажний.

За його словами, росіяни змінюють маршрути та висоту польоту всіх засобів повітряного нападу. Вони також змінюють тактику застосування балістичного озброєння, різного озброєння – і корейського, і іранського.

"Тобто тактика постійно змінюється, вдосконалюється, синхронізуються удари. І цьому треба протидіяти", - розповів він.

Рекордний обстріл України в ніч на 23 лютого цього року

Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала не тільки Київ, а й Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг. Росіяни запускали безпілотники по типу "Шахед" та балістичні ракети.

Згодом стало відомо, що ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць.

Детальніше про те, що було відомо про нічні атаки Росії по містах України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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