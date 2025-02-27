Как меняется тактика обстрелов России: ответ Воздушных сил

"Если на первых этапах войны у них были достаточно шаблонные атаки и они не особо учились на своих ошибках, то в последнее время они очень быстро учатся", - рассказал Смажный.

По его словам, россияне меняют маршруты и высоту полета всех средств воздушного нападения. Они также меняют тактику применения баллистического вооружения, различного вооружения - и корейского, и иранского.

"То есть тактика постоянно меняется, совершенствуется, синхронизируются удары. И этому надо противодействовать", - рассказал он.

Рекордный обстрел Украины в ночь на 23 февраля этого года

Напомним, этой ночью российская армия атаковала не только Киев, но и Одессу, Запорожье и Кривой Рог. Россияне запускали беспилотники по типу "Шахед" и баллистические ракеты.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 267 единиц.

Подробнее о том, что было известно о ночных атаках России по городам Украины - читайте в материале РБК-Украина.