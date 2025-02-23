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Росіяни масовано атакують Україну дронами: що відомо про наслідки атаки

Неділя 23 лютого 2025 01:45
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Росіяни масовано атакують Україну дронами: що відомо про наслідки атаки Фото: внаслідок атаки постраждало не одне місто (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 22 на 23 лютого російські окупанти запустили по Україні дрони та атакують різні регіоні. Внаслідок падіння уламків БпЛА, а також запуску балістики, в різних містах зафіксовано пошкодження, пожежі та є постраждалі люди.

РБК-Україна зібрало основні дані, які відомі станом на зараз.

До списку міст, які атакували росіяни, потрапили: Київ, Одеський район, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Що відомо про атаку на Київ

У Києві внаслідок падіння уламків ворожих дронів постраждали Печерський, Голосіївський, та Дарницький райони.

Зокрема, у Печерському залишки БпЛА впали на відкритій території, було пошкоджено вікна у нежитловий будівлі поряд. Обійшлося без постраждалих.

У Голосіївському районі після падіння уламків БпЛА було зафіксовано пожежу в приватному будинку. Інформації щодо потерпілих не було.

Водночас у Дарницькому районі у місці, де впали уламки безпілотників, теж виникла пожежа. Відомо про щонайменше три пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що уламки БпЛА виявлено і на території Національного ботанічного саду імені М.Гришка.

Ракетний обстріл Кривогу Рогу

Ввечері, 22 лютого, росіяни здійснили ракетний обстріл міста. Через атаку було поневічено інфраструктурний об'єкт. Відомо про одного загиблого чоловіка в лікарні, а також двох постраждалих жінок - 30 і 31 років.

Незадовго до атаки у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Судячи з усього, у випадку Кривим Рогом це саме вона і була.

Атака росіян на Одеський регіон

Одеський регіон противник атакував ударними безпілотниками, через що загорівся приватний будинок. Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Обстріл Запоріжжя

За словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок обстрілу Запоріжжя виникло загоряння у приватному секторі. У кількох багатоповерхівках пошкоджено вікна. Поранення отримала 53-річно жінка. Зараз медики надають їй допомогу.

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