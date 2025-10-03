Як змінився рівень корупції під час війни: українці дали оцінку

Українці дедалі частіше говорять про зростання корупції в країні. Соціологи пояснюють, що це пов’язано не лише з реальністю, а й з впливом медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС .

У вересні 2025 року переважна більшість громадян (71%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс.

Ще 20% опитаних відповіли, що ситуація не змінилася, а 5% заявили про її покращення.



Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також вважають, що рівень корупції під час війни зріс.



Коментар КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що корупція залишається в очах громадськості надзвичайно серйозною проблемою.

"Можна (і навіть потрібно) дискутувати, наскільки суб’єктивне сприйняття рівня корупції відповідає об’єктивній ситуації. Об’єктивна ситуація краща, ніж нам може здаватися", - підкреслив він.

За словами соціолога, сприйняття значною мірою формується через медіа, особливо соціальні мережі. Це призводить до парадоксу: посилення боротьби з корупцією та поява численної інформації у ЗМІ може сприйматися як збільшення корупції.

Дослідження та реальність

За даними регулярних досліджень КМІС "Стан корупції в Україні", які проводяться з 2000-х років, рівень корупції у цілому зменшується за багатьма параметрами. Востаннє таке дослідження відбулося у 2024 році.

Водночас люди часто ототожнюють корупцію з владою вищого рівня, тоді як побутову корупцію вони схильні толерувати.

Наслідки сприйняття

"Суб’єктивне сприйняття може відігравати навіть важливішу роль у подальших діях людей, ніж об’єктивна ситуація. Така віра у повсюдну корупцію може мати негативні наслідки як для влади, так і для суспільства в цілому", - додав Грушецький.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.