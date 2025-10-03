ua en ru
Как изменился уровень коррупции во время войны: украинцы дали оценку

Украина, Пятница 03 октября 2025 10:22
UA EN RU
Как изменился уровень коррупции во время войны: украинцы дали оценку Фото: украинцы доверяют публикациям о коррупции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы все чаще говорят о росте коррупции в стране. Социологи объясняют, что это связано не только с реальностью, но и с влиянием медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

В сентябре 2025 года подавляющее большинство граждан (71%) считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.

Еще 20% опрошенных ответили, что ситуация не изменилась, а 5% заявили о ее улучшении.
Как изменился уровень коррупции во время войны: украинцы дали оценку

Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, большинство также считают, что уровень коррупции во время войны вырос.
Как изменился уровень коррупции во время войны: украинцы дали оценку

Комментарий КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что коррупция остается в глазах общественности чрезвычайно серьезной проблемой.

"Можно (и даже нужно) дискутировать, насколько субъективное восприятие уровня коррупции соответствует объективной ситуации. Объективная ситуация лучше, чем нам может казаться", - подчеркнул он.

По словам социолога, восприятие в значительной степени формируется через медиа, особенно социальные сети. Это приводит к парадоксу: усиление борьбы с коррупцией и появление многочисленной информации в СМИ может восприниматься как увеличение коррупции.

Исследования и реальность

По данным регулярных исследований КМИС "Состояние коррупции в Украине", которые проводятся с 2000-х годов, уровень коррупции в целом уменьшается по многим параметрам. Последний раз такое исследование состоялось в 2024 году.

В то же время люди часто отождествляют коррупцию с властью высшего уровня, тогда как бытовую коррупцию они склонны терпеть.

Последствия восприятия

"Субъективное восприятие может играть даже более важную роль в дальнейших действиях людей, чем объективная ситуация. Такая вера в повсеместную коррупцию может иметь негативные последствия как для власти, так и для общества в целом", - добавил Грушецкий.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы считают коррупцию второй самой серьезной проблемой после войны (92%). Но за последний год только 15% украинцев имели собственный коррупционный опыт. Чаще всего украинцы дают взятки в школах и при получении медицинских услуг.

Для чиновников-взяточников украинцы считают справедливым наказание в 10 лет заключения с конфискацией имущества.

