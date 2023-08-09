Як змінився матеріальний стан українців за останній рік: дані опитування
У липні 2023 року 91% українців заявили, що війна дуже або скоріше впливає на їхнє повсякденне життя. Більшість заявили про погіршення матеріального стану за останній рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".
За даними опитування, 38% респондентів зазначили, що порівняно з червнем 2022 року жити стало значно гірше, ще 31% повідомили, що стало жити гірше.
Лише 23% заявили, що життя не змінилося, а для 7% заявили, що жити стало краще, ніж минулого року.
Опитування методом face-to-face було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" протягом 3-17 липня 2023 року. Загалом було опитано 2011 респондентів лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Відзначимо, за даними НБУ конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників разом із пожвавленням економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим, зумовили певне поліпшення фінансового стану домогосподарств.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).