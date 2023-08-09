Як змінився матеріальний стан українців за останній рік: дані опитування

У липні 2023 року 91% українців заявили, що війна дуже або скоріше впливає на їхнє повсякденне життя. Більшість заявили про погіршення матеріального стану за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, 38% респондентів зазначили, що порівняно з червнем 2022 року жити стало значно гірше, ще 31% повідомили, що стало жити гірше.

Лише 23% заявили, що життя не змінилося, а для 7% заявили, що жити стало краще, ніж минулого року.

Опитування методом face-to-face було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" протягом 3-17 липня 2023 року. Загалом було опитано 2011 респондентів лише на тих територіях, що контролюються Україною й де не ведуться бойові дії. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.