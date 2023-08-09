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Как изменилось материальное положение украинцев за последний год: данные опроса

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Украина, Среда 09 августа 2023 12:55
Как изменилось материальное положение украинцев за последний год: данные опроса Фото: война ухудшила материальное положение украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2023 года 91% украинцев заявили, что война очень или скорее влияет на их повседневную жизнь. Большинство заявили об ухудшении материального положения за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, 38% респондентов отметили, что по сравнению с июнем 2022 года жить стало значительно хуже, еще 31% сообщили, что стало жить хуже.

Лишь 23% заявили, что жизнь не изменилась, а для 7% заявили, что жить стало лучше, чем в прошлом году.

Опрос методом face-to-face был проведен Фондом "Демократические инициативы" в течение 3-17 июля 2023 года. В целом было опрошено 2011 респондентов только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным НБУ, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе, в частности, военным, обусловили определенное улучшение финансового состояния домохозяйств .

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", а большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

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