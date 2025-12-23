ua en ru
Як зміниться парк української артилерії: що кажуть ЗСУ

Вівторок 23 грудня 2025 12:33
Як зміниться парк української артилерії: що кажуть ЗСУ Фото: у ЗСУ розповіли, як зміниться парк української артилерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

На озброєнні ЗСУ перебуває близько 30 різних моделей артилерійських систем, але у майбутньому може залишитись лише одна "Богдана" власного виробництва.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії (РВІА) командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов.

"У ЗСУ – а саме в Ракетних військах і артилерії – перебуває на озброєнні близько 30 різних моделей артилерійських систем. Це і радянські системи, і українські сучасні "Богдани", й іноземні", - зазначив Журавльов.

Він також зазначив, що Україна – єдина країна, яка на сьогодні використовує такий широкий спектр артилерійського озброєння та боєприпасів. І цим усім насправді дуже важко оперувати.

"Наявність великого парку саме різних систем ускладнює логістику. Адже ці системи не можуть бути замінені одна одною під час ремонтів. Кожна артилерійська система має своє шасі, свої прицільні пристрої тощо", – уточнив заступник начальника штабу командування РВІА.

За його словами, також певна кількість артилерійського озброєння зараз знаходиться на ремонті. Оскільки деякі системи доводиться відправляти за кордон – як наслідок, їхній ремонт може затягуватись на півроку, а інколи навіть і на рік.

Зміна та заміна парку артилерійських систем буде відбуватися поступово. Серед систем, які РВІА хотіли б залишити на озброєнні у короткостроковій перспективі – "Богдани" різних модифікацій, CAESAR, PzH 2000, RCH 155, М777, Archer та інші зразки, які добре себе зарекомендують в ході бойових дій.

"Можливо, в якійсь середньостроковій перспективі у нас взагалі залишиться лише одна артилерійська система – "Богдана", але у різних модифікаціях. Бо "Богдани" – це наше виробництво. Підприємство здійснює технічний супровід, організовує проведення ремонтів зразків, які вийшли з ладу", – додав він.

Виробництво зброї в Україні

Варто зазначити, що під час війни Україна наростила виробництво зброї. Крім вітчизняних компаній, зброю для України виробляють також у країнах-партнерах на спільних виробництвах.

Так, на території України відкриваються філії іноземних компаній. Як відомо, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три заводи.

