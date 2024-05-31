Как изменится ночной тариф после повышения цен на свет: ответ Минэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Что такое ночной тариф?

Это тариф, который действует в часы минимальной нагрузки в энергосистеме с 23:00 до 7:00. Условием его действия является наличие двухзонного счетчика. Последний позволяет фиксировать отдельно потребление днем и ночью.

Повышение цены на тариф

Завтра, 1 июня, в Украине будет действовать новый тариф на свет, а именно 4,32 гривны за киловатт. Тариф, который повысили на 60%, будет удерживаться до 1 июня 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Как и упоминалось выше, во время действия ночного тарифа потребители платят 50% от обычного тарифа. То есть, за условные 150 кВт*ч придется заплатить 324 гривны, или же 2,16 грн за киловатт.