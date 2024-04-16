Як змінилося ставлення чехів до біженців із України: опитування

У Чехії дослідили ставлення громадськості до прийому біженців із України через два роки війни. Центр дослідження громадської думки Соціологічного інституту Академії наук Чехії опублікував результати опитування, яке провели з кінця січня до початку березня 2024 року.

Виявилося, що 59% чехів вважають, що до Чехії приїхало більше біженців із України, ніж країна може прийняти. Водночас кожен десятий (11%) згоден, щоб дати можливість українцям залишитися в Чехїі на постійне проживання. Але 60% хочуть, щоб країна приймала біженців тимчасово з подальшим поверненням до України.

Влітку 2023 року за те, щоб українські біженці могли залишитися на постійне проживання у Чехії, висловлювалися 9% респондентів, а за прийом до того часу, коли українці зможуть повернутися в свою країну, висловлювалися 64% чехів (навесні 2023 року таку відповідь давали 71% респондентів).

Зовсім проти прийому біженців 28% опитаних, восени 2023 року та 2022 року таку відповідь давали 26% і 27% відповідно. Хоча на початку війни незгодних було лише 13%.

Розвитком ситуації навколо біженців з України цікавляться 40% опитаних чехів. З літа 2023 року зросла частка людей, які впевнені, що інтеграція українських біженців у чеське суспільство є успішною. Зараз так вважають 55% – на 9% більше, ніж торік.

На думку кожного другого респондента (52%), біженці з України є проблемою в контексті всієї Чехії. Але в своєму місці проживання лише 24% респондентів вважає українців проблемою.

Більшість чехів (87%) зустрічають українських біженців у громадських місцях. П'ята частина опитаних відповіли, що українці є серед їхніх друзів, колег чи однокласників дітей.

Міністерство внутрішніх справ на початку квітня повідомило, що в Чехії перебувають приблизно 339 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист.