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Как изменилось отношение чехов к беженцам из Украины: опрос

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство чехов считают, что в Чехию прибыло больше украинских беженцев, чем страна могла принять. Более половины выступают за то, чтобы украинцы в будущем вернулись домой.

В то же время, жители страны считают интеграцию беженцев из Украины успешной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский Центр исследования общественного мнения (CVVM).

В Чехии изучили отношение общественности к приему беженцев из Украины спустя два года войны. Центр исследования общественного мнения Социологического института Академии наук Чехии опубликовал результаты опроса, проведенного с января по начало марта 2024 года.

Оказалось, что 59% чехов считают, что в Чехию приехало больше беженцев из Украины, чем страна может принять. В то же время, каждый десятый (11%) согласен, чтобы дать возможность украинцам остаться в Чехии на постоянное проживание. Но 60% хотят, чтобы страна принимала беженцев временно с дальнейшим возвращением в Украину.

Летом 2023 года за то, чтобы украинские беженцы могли остаться на постоянное проживание в Чехии, высказывались 9% респондентов, а за прием до того времени, когда украинцы смогут вернуться в свою страну, высказывались 64% чехов (весной 2023 года такой ответ давали 71% респондентов).

Совсем против приема беженцев 28% опрошенных, осенью 2023 года и 2022 года такой ответ давали 26% и 27% соответственно. Хотя в начале войны несогласных было всего 13%.

Развитием ситуации вокруг беженцев из Украины интересуется 40% опрошенных чехов. С лета 2023 года возросла доля людей, которые уверены, что интеграция украинских беженцев в чешское общество успешна. Сейчас так считают 55% – на 9% больше, чем в прошлом году.

По мнению каждого второго респондента (52%), беженцы из Украины являются проблемой в контексте всей Чехии. Но в своем месте проживания только 24% респондентов считают украинцев проблемой.

Большинство чехов (87%) встречают украинских беженцев в общественных местах. Пятая часть опрошенных ответили, что украинцы есть среди их друзей, коллег или одноклассников детей.

Министерство внутренних дел в начале апреля сообщило, что в Чехии находятся около 339 тысяч украинцев, получивших временную защиту.

Напомним, мы писали, как украинцы смогут перейти на специальный тип проживания в Чехии. Одним из условий будет экономическая независимость.

Также мы писали, что в Чехии работает рекордное количество беженцев. Трети людей не хватает денег на ежедневные расходы.

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Чехия