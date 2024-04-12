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Як українці зможуть перейти на спеціальний тип проживання у Чехії: умови

Чехія, Прага, П'ятниця 12 квітня 2024 12:57
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Як українці зможуть перейти на спеціальний тип проживання у Чехії: умови Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії підготували законопроект про подальше перебування українських біженців у країні. МВС пропонує надавати людям із тимчасовим захистом спеціальний тип довготермінового проживання.

Які будуть умови набуття нового статусу та коли це стане можливим, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У новому законі Lex Ukrajina 7 чеський уряд пропонує розширити можливості легального перебування для біженців із України. Передбачається, що українці зможуть подавати заяви на отримання посвідки на довготривале проживання.

"Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало й мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС", – пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Як пояснили в Департаменті притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP), рішення ухвалили було ухвалене на основі порад української спільноти в Чехії у зв'язку із таким запитом від біженців. Зараз законопроект перебуває на стадії обговорення.

Серед умов отримання спеціального довготривалого типу проживання будуть такі:

  • дійсний закордонний паспорт;
  • довідка про несудимість;
  • документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;
  • документ про забезпечене місце проживання на території Чехії;
  • незалежність від соціальної системи в Чехії;
  • відсутність боргів за соціальне та медичне страхування;
  • безперервне перебування в Чехії з візою тимчасового захисту мінімум 2 роки;
  • обов’язковою умовою для дітей буде відвідування школи в Чехії.

Очікується, що Lex Ukrajina 7 набуде чинності з 2025 року. Процедура переходу на новий тип проживання буде подібною до продовження тимчасового захисту. Довготривалий тип проживання надаватиметься на 2 чи 5 років. Цей період зараховуватиметься до часу проживання, який необхідний для отримання дозволу на постійне проживання у Чехії.

Нагадаємо, ми писали, чи зарахують період захисту у Чехії для посвідки на постійне проживання. Частина українців планують залишитися у цій країні надовго.

Також ми писали, які права матимуть українці після зміни статусу у Чехії на довготривалий тип перебування.

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