Как изменились зарплаты украинцев с начала войны: ПФУ обнародовал официальные данные
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за 2022 год. Этот показатель согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
В среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен).
Но в декабре 2022 года зарплата составила 15 116,40 гривен, что на 584,25 гривен (3,7%) меньше, чем в декабре 2021 года (15 700,65 гривен).
Инфляция за год (декабрь по декабрь) в Украине ускорилась до 26,6%.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2022 году составила:
- январь - 14 055,38 гривен
- февраль - 14 133,18 гривен
- март - 13 016,16 гривен
- апрель - 12 081,96 гривен
- май - 12 528,42 гривен
- июнь - 13 957,63 гривен
- июль - 13 499,87 гривен
- август - 12 745,82 гривен
- сентябрь - 13 387,48 гривен
- октябрь - 12 949,01 гривен
- ноябрь 13 020,61 гривен
- декабрь 15 116,40 гривен
- за 2022 год - 13 376,21 гривен.
Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ – это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время, показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.
Напомним, по данным ПФУ показатель средней заработной платы в 2021 году вырос на 25,5% до 12 993,56 гривен.
По данным Госстата, средняя зарплата за 2021 год выросла на 20,9% до 14 014 гривен.