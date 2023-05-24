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Як змінилися зарплати українців за останній рік: ПФУ оприлюднив офіційні дані

Фото: номінальна зарплата українців за рік зросла на 3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • січень - 12 644,98 гривень
  • лютий - 12 794,11 гривень
  • березень - 13 423,28 гривень

Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13 016,16 гривень.

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).

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