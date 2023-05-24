Як змінилися зарплати українців за останній рік: ПФУ оприлюднив офіційні дані

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ .

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень - 12 644,98 гривень

лютий - 12 794,11 гривень

березень - 13 423,28 гривень

Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13 016,16 гривень.

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.