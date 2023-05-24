Как изменились зарплаты украинцев за последний год: ПФУ обнародовал официальные данные

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Этот показатель согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ .
По данным ПФУ, средняя зарплата составила:
Таким образом, по сравнению с мартом 2022 года зарплата выросла на 3,1%. Год назад она составила 13016,16 гривен.
В то же время, годовая инфляция в марте составила 21,3%, что означает падение реальной зарплаты примерно на 18%.
Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.
Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 гривен).