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Як змінилися виплати пенсій в Україні з початку війни: статистика

Фото: кількість українських пенсіонерів скорочується (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Чисельність українських пенсіонерів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну скоротилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал Опендатабот.

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів скоротилася на 114 878 осіб - до 10,73 млн, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) і 4,2 млн чоловіків (39,2%). Майже половина від загальної кількості скорочення - 56 563 осіб - припадає на дві області: Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202).

У регіональному розрізі найбільше пенсіонерів проживає у:

  • Дніпропетровській області - 891 тисяч;
  • Донецькій - 751 тисяч;
  • Харківській - 729 тисяч;
  • Львівській - 661 тисяч;
  • Києві - 746 тисяч.

Середній розмір пенсії у 2022 році становив 4540 гривень, при цьому найвищі пенсії отримували переважно мешканці Києва та Донбасу. У цей період розмір середньої пенсійної виплати підвищився приблизно на 14%. Найвищі виплати одержують кияни - у середньому 6231 гривень. На другому місці - жителі Донецької області (5750 гривень), на третьому - мешканці Луганської області (5310 гривень).

Найменшу середню пенсію зафіксовано у Тернопільській області - 3490 гривень. Проте сьогодні ще близько 39% пенсіонерів мають пенсію менше ніж 3 тисяч гривень на місяць, хоча за зазначений період чисельність отримувачів такої пенсії скоротилася на 10%. Ще 23,5% одержують виплати від 3001 до 4000 гривень.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, на скільки зросли доходи Пенсійного фонду України і скільки виплатили пенсій за 2022 рік.

Крім того, ми писали, що в Україні змінилася модель соціального страхування і як проходитимуть виплати.

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