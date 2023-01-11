Как изменились выплаты пенсий в Украине с начала войны: статистика

За неполный 2022 год количество пенсионеров сократилось на 114 878 человек - до 10,73 млн, из которых 6,5 млн женщин (60,8%) и 4,2 млн мужчин (39,2%). Почти половина от общего количества сокращения - 56 563 человек - приходится на две области: Донецкую (-37 361) и Харьковскую (-19 202).

В региональном разрезе больше всего пенсионеров проживает в:

Днепропетровской области - 891 тысяч;

Донецкой - 751 тысяч;

Харьковской - 729 тысяч;

Львовской - 661 тысяч;

Киеве - 746 тысяч.

Средний размер пенсии в 2022 году составил 4540 гривен, при этом самые высокие пенсии получали преимущественно жители Киева и Донбасса. В этот период размер средней пенсионной выплаты повысился примерно на 14%. Самые высокие выплаты получают киевляне - в среднем 6231 гривен. На втором месте - жители Донецкой области (5750 гривен), на третьем - Луганской области (5310 гривен).

Наименьшая средняя пенсия зафиксирована в Тернопольской области - 3490 гривен. Однако сегодня еще около 39% пенсионеров имеют пенсию менее 3 тысяч гривен в месяц, хотя за указанный период численность получателей такой пенсии сократилась на 10%. Еще 23,5% получают выплаты от 3001 до 4000 гривен.