ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доходи ПФУ зросли більш ніж на 100 млрд гривень: скільки виплатили пенсій за 2022 рік

Новость на русском →
Україна, Середа 04 січня 2023 14:29
Доходи ПФУ зросли більш ніж на 100 млрд гривень: скільки виплатили пенсій за 2022 рік Фото: витрати на пенсії збільшили за рік на 12,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік з усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ склали 403,6 млрд гривень, (з яких 23,3 млрд гривень кошти з державного бюджету України за деякі категорії застрахованих осіб). З державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 210,4 млрд гривень.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 590,0 млрд гривень, проти 520,9 млрд гривень у 2021 році.

На виплату пенсій у 2022 році спрямовано 574,2 млрд гривень, що на 12,6% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).

На виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовано 6,4 млрд гривень.

Доходи ПФУ зросли більш ніж на 100 млрд гривень: скільки виплатили пенсій за 2022 рік

Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины Пенсія в Україні
NEWS
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
Буданов прогнозує великий контрнаступ ЗСУ в березні: бої будуть найспекотнішими
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет