Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні 2022 року. Дизельне пальне та автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 0,5% до 47,7 гривень за літр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 0,5% - до 53,3 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,7% - до 27,1 гривень за літр.