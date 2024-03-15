Як змінилися "Шахеди", які росіяни запускають по Україні: відповідь Гуменюк

Вона не виключила, що "Шахеди" можуть бути підсилені бойовою частиною.

"Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину", - заявила Гуменюк.

Вона додала, дрони-камікадзе переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.

"Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни, - ред.) підбирають, як буде ефективніше", - додала вона.

Атака "Шахедів" в ніч на 15 березня

Вночі росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область. У повідомленні Хмельницької ОВА зазначено, що сили ППО збили два дрони типу Shahed, а постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

Також вночі ворог атакував Київську область безпілотниками. У Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів.

У ніч на 15 березня Сили оборони знищили 27 одиниць "Шахедів".

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