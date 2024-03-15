RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как изменились "Шахеды", какие россияне запускают по Украине: ответ Гуменюк

Фото: руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Шахеды", которые российские захватчики сейчас запускают по Украине, окрашены в более темные цвета и имеют различные звуковые характеристики.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она не исключила, что "Шахеды" могут быть усилены боевой частью.

"Вывода о том, имеют ли они усиленную боевую часть мы пока не имеем. В частности относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположение у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно имеют усиленную боевую часть", - заявила Гуменюк. 

Она добавила, дроны-камикадзе преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.

"Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише - в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеются признаки того, что (россияне, - ред.) подбирают, как будет эффективнее", - добавила она. 

Атака "Шахедов" в ночь на 15 марта

Ночью россияне атаковали "Шахедами" Хмельницкую область. В сообщении Хмельницкой ОВА отмечено, что силы ПВО сбили два дрона типа Shahed, а пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

Также ночью враг атаковал Киевскую область беспилотниками. В Киевской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной атаки российских оккупантов.

В ночь на 15 марта Силы обороны уничтожили 27 единиц "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в Украине