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Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах: дані за останні 30 років

Україна, Середа 29 січня 2025 14:29
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Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах: дані за останні 30 років Фото: Пенсії українців за останні 30 років зросли більш ніж у 100 раз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію про середню пенсію станом на 1 січня 2025 року. Показник зріс за рік на 7,5% до 5 789 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Але курс долара зріс за рік на 10,6%, що призвело до зменшення середньої пенсії в доларовому еквіваленті до 138 доларів.
Як змінилися пенсії українців в гривнях та доларах: дані за останні 30 років

В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 до 2018 року. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.

Дані свідчать, що у 1997 році пенсія складала 52 гривні. До 2025 року вона зросла у 111 разів до 5 789 гривень

Але курс долара за цей період зріс у 22 рази - 1,9 до 42 грн/долар.

Таким чином, доларова пенсія українців зросла у п'ять разів з 27 до 138 доларів.

Максимальне зростання було зафіксоване у 2004 році, коли пенсії підвищили майже у два рази - з 34 до 60 доларів. Але після початку війни Росії проти України у 2014 році пенсії впали з 191 до 100 доларів.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році пенсії змінилися несуттєво, але вони не зростають.

Нагадаємо, у 2024 році доларова зарплата перевищила довоєнний рівень та досягла 532 доларів. Про те, як змінювалася зарплата українців за останні 30 років - читайте матеріалі РБК-Україна.

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