Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах: данные за последние 30 лет
Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о средней пенсии по состоянию на 1 января 2025 года. Показатель вырос за год на 7,5% до 5 789 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Но курс доллара вырос за год на 10,6%, что привело к уменьшению средней пенсии в долларовом эквиваленте до 138 долларов.
В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.
Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 111 раз до 5 789 гривен
Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - 1,9 до 42 грн/доллар.
Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в пять раз с 27 до 138 долларов.
Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. Но после начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов.
После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились несущественно, но они не растут.
Напомним, в 2024 году долларовая зарплата превысила довоенный уровень и достигла 532 долларов. О том, как менялась зарплата украинцев за последние 30 лет - читайте материале РБК-Украина.