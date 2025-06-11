Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляє
Середня зарплата у Києві зросла до 29 тисяч гривень. Це на 21% більше, ніж у червні торік. При цьому кількість вакансій у столиці зменшилось на 9%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Work.ua.
У кого найбільше зросли зарплати
Медіана заробітних плат розрахована за даними понад 50 тисяч вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.
Найбільше зарплати зросли:
- медіабайер +75%, середня зарплата - 57 тисяч гривень;
- директор підприємства +63%, середня зарплата - 85 тисяч гривень;
- тім лід +55%, середня зарплата - 75 тисяч гривень;
- менеджер з генерації лідів +53%, середня зарплата - 39 тисяч гривень;
- начальник відділу кадрів +53%, середня зарплата - 65 тисяч гривень.
Додамо, що в Києві найвищі заробітки по країні, середня зарплата тут більша на 4 тисячі гривень, ніж в інших регіонах. Разом із тим, у столиці найбільше пропозицій роботи з оплатою у межах 22-30 тисяч гривень в місяць.
Зарплата зросла на 21% за рік (скриншот)
Хто найбільше заробляє в Києві
Попри те, що середня зарплата в Києві 29 тисяч гривень, тут можна заробляти вдвічі більше. Найбільше платять директорам, ріелторам та керівникам відділів продажів.
Найвищі зарплати мають:
- директор підприємства - 85 тисяч гривень;
- ріелтор - 75 тисяч гривень;
- керівник відділу продажу - 75 тисяч гривень;
- фінансовий директор - 75 тисяч гривень;
- тім лід - 75 тисяч гривень;
- директор з маркетингу - 75 тисяч гривень;
- стоматолог - 65 тисяч гривень;
- керівник відділу закупівель - 65 тисяч гривень;
- начальник відділу кадрів - 65 000 гривень.
Нижче також наводимо середню зарплату на найпопулярніших посадах в Києві.
Середня зарплата різних спеціалістів у Києві (скриншот)
Читайте також про те, що з початку літа в Україні традиційно збільшується кількість сезонних вакансій. Також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.
Раніше ми писали про те, що у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень, за даними Держстату. У сільському господарстві зарплата зросла на 42,7% до 21 413 гривень.
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