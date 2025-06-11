Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляє

Середня зарплата у Києві зросла до 29 тисяч гривень. Це на 21% більше, ніж у червні торік. При цьому кількість вакансій у столиці зменшилось на 9%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Work.ua .

У кого найбільше зросли зарплати

Медіана заробітних плат розрахована за даними понад 50 тисяч вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Найбільше зарплати зросли:

медіабайер +75%, середня зарплата - 57 тисяч гривень;

директор підприємства +63%, середня зарплата - 85 тисяч гривень;

тім лід +55%, середня зарплата - 75 тисяч гривень;

менеджер з генерації лідів +53%, середня зарплата - 39 тисяч гривень;

начальник відділу кадрів +53%, середня зарплата - 65 тисяч гривень.

Додамо, що в Києві найвищі заробітки по країні, середня зарплата тут більша на 4 тисячі гривень, ніж в інших регіонах. Разом із тим, у столиці найбільше пропозицій роботи з оплатою у межах 22-30 тисяч гривень в місяць.

Зарплата зросла на 21% за рік (скриншот)

Хто найбільше заробляє в Києві

Попри те, що середня зарплата в Києві 29 тисяч гривень, тут можна заробляти вдвічі більше. Найбільше платять директорам, ріелторам та керівникам відділів продажів.

Найвищі зарплати мають:

директор підприємства - 85 тисяч гривень;

ріелтор - 75 тисяч гривень;

керівник відділу продажу - 75 тисяч гривень;

фінансовий директор - 75 тисяч гривень;

тім лід - 75 тисяч гривень;

директор з маркетингу - 75 тисяч гривень;

стоматолог - 65 тисяч гривень;

керівник відділу закупівель - 65 тисяч гривень;

начальник відділу кадрів - 65 000 гривень.

Нижче також наводимо середню зарплату на найпопулярніших посадах в Києві.

Середня зарплата різних спеціалістів у Києві (скриншот)