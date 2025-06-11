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Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляє

Київ, Середа 11 червня 2025 08:00
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Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляє Як змінилась зарплата у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Середня зарплата у Києві зросла до 29 тисяч гривень. Це на 21% більше, ніж у червні торік. При цьому кількість вакансій у столиці зменшилось на 9%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Work.ua.

У кого найбільше зросли зарплати

Медіана заробітних плат розрахована за даними понад 50 тисяч вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Найбільше зарплати зросли:

  • медіабайер +75%, середня зарплата - 57 тисяч гривень;
  • директор підприємства +63%, середня зарплата - 85 тисяч гривень;
  • тім лід +55%, середня зарплата - 75 тисяч гривень;
  • менеджер з генерації лідів +53%, середня зарплата - 39 тисяч гривень;
  • начальник відділу кадрів +53%, середня зарплата - 65 тисяч гривень.

Додамо, що в Києві найвищі заробітки по країні, середня зарплата тут більша на 4 тисячі гривень, ніж в інших регіонах. Разом із тим, у столиці найбільше пропозицій роботи з оплатою у межах 22-30 тисяч гривень в місяць.

Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляє

Зарплата зросла на 21% за рік (скриншот)

Хто найбільше заробляє в Києві

Попри те, що середня зарплата в Києві 29 тисяч гривень, тут можна заробляти вдвічі більше. Найбільше платять директорам, ріелторам та керівникам відділів продажів.

Найвищі зарплати мають:

  • директор підприємства - 85 тисяч гривень;
  • ріелтор - 75 тисяч гривень;
  • керівник відділу продажу - 75 тисяч гривень;
  • фінансовий директор - 75 тисяч гривень;
  • тім лід - 75 тисяч гривень;
  • директор з маркетингу - 75 тисяч гривень;
  • стоматолог - 65 тисяч гривень;
  • керівник відділу закупівель - 65 тисяч гривень;
  • начальник відділу кадрів - 65 000 гривень.

Нижче також наводимо середню зарплату на найпопулярніших посадах в Києві.

Як змінились зарплати у Києві за рік і хто тепер найбільше заробляєСередня зарплата різних спеціалістів у Києві (скриншот)

Читайте також про те, що з початку літа в Україні традиційно збільшується кількість сезонних вакансій. Також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.

Раніше ми писали про те, що у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень, за даними Держстату. У сільському господарстві зарплата зросла на 42,7% до 21 413 гривень.

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