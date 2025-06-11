Как изменились зарплаты в Киеве за год и кто теперь больше всех зарабатывает
Средняя зарплата в Киеве выросла до 29 тысяч гривен. Это на 21% больше, чем в июне прошлого года. При этом количество вакансий в столице уменьшилось на 9%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Work.ua.
У кого больше всего выросли зарплаты
Медиана заработных плат рассчитана по данным более 50 тысяч вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.
Больше всего зарплаты выросли:
- медиабайер +75%, средняя зарплата - 57 тысяч гривен;
- директор предприятия +63%, средняя зарплата - 85 тысяч гривен;
- тим лид +55%, средняя зарплата - 75 тысяч гривен;
- менеджер по генерации лидов +53%, средняя зарплата - 39 тысяч гривен;
- начальник отдела кадров +53%, средняя зарплата - 65 тысяч гривен.
Добавим, что в Киеве самые высокие заработки по стране, средняя зарплата здесь больше на 4 тысячи гривен, чем в других регионах. Вместе с тем, в столице больше всего предложений работы с оплатой в пределах 22-30 тысяч гривен в месяц.
Зарплата выросла на 21% за год (скриншот)
Кто больше всего зарабатывает в Киеве
Несмотря на то, что средняя зарплата в Киеве 29 тысяч гривен, здесь можно зарабатывать вдвое больше. Больше всего платят директорам, риэлторам и руководителям отделов продаж.
Самые высокие зарплаты имеют:
- директор предприятия - 85 тысяч гривен;
- риэлтор - 75 тысяч гривен;
- руководитель отдела продаж - 75 тысяч гривен;
- финансовый директор - 75 тысяч гривен;
- тим лид - 75 тысяч гривен;
- директор по маркетингу - 75 тысяч гривен;
- стоматолог - 65 тысяч гривен;
- руководитель отдела закупок - 65 тысяч гривен;
- начальник отдела кадров - 65 000 гривен.
Ниже также приводим среднюю зарплату на самых популярных должностях в Киеве.
Средняя зарплата разных специалистов в Киеве (скриншот)
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Ранее мы писали о том, что в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен, по данным Госстата. В сельском хозяйстве зарплата выросла на 42,7% до 21 413 гривен.
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