Как изменились зарплаты в Киеве за год и кто теперь больше всех зарабатывает

Средняя зарплата в Киеве выросла до 29 тысяч гривен. Это на 21% больше, чем в июне прошлого года. При этом количество вакансий в столице уменьшилось на 9%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Work.ua .

У кого больше всего выросли зарплаты

Медиана заработных плат рассчитана по данным более 50 тысяч вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.

Больше всего зарплаты выросли:

медиабайер +75%, средняя зарплата - 57 тысяч гривен;

директор предприятия +63%, средняя зарплата - 85 тысяч гривен;

тим лид +55%, средняя зарплата - 75 тысяч гривен;

менеджер по генерации лидов +53%, средняя зарплата - 39 тысяч гривен;

начальник отдела кадров +53%, средняя зарплата - 65 тысяч гривен.

Добавим, что в Киеве самые высокие заработки по стране, средняя зарплата здесь больше на 4 тысячи гривен, чем в других регионах. Вместе с тем, в столице больше всего предложений работы с оплатой в пределах 22-30 тысяч гривен в месяц.

Зарплата выросла на 21% за год (скриншот)

Кто больше всего зарабатывает в Киеве

Несмотря на то, что средняя зарплата в Киеве 29 тысяч гривен, здесь можно зарабатывать вдвое больше. Больше всего платят директорам, риэлторам и руководителям отделов продаж.

Самые высокие зарплаты имеют:

директор предприятия - 85 тысяч гривен;

риэлтор - 75 тысяч гривен;

руководитель отдела продаж - 75 тысяч гривен;

финансовый директор - 75 тысяч гривен;

тим лид - 75 тысяч гривен;

директор по маркетингу - 75 тысяч гривен;

стоматолог - 65 тысяч гривен;

руководитель отдела закупок - 65 тысяч гривен;

начальник отдела кадров - 65 000 гривен.

Ниже также приводим среднюю зарплату на самых популярных должностях в Киеве.

Средняя зарплата разных специалистов в Киеве (скриншот)