ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як змінилася підтримка Зеленського після зустрічі з Трампом: дані соціологів

Україна, Субота 15 березня 2025 11:24
UA EN RU
Як змінилася підтримка Зеленського після зустрічі з Трампом: дані соціологів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Рейтинг президента України Володимира Зеленського останнім часом зріс. Стрибок відбувся як на тлі заяви Трампа про його підтримку, так і після зустрічі в США.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

"На тлі останніх подій підтримка в Україні президента зросла ще суттєвіше", - розповіла вона.

Так, за даними Близнюк, якщо після заяви президента США Дональда Трампа про те, що рейтинг Зеленського в Україні становить 4%, намір голосувати за нього серед дорослого населення України зріс з 17 до 23%, то вже за тиждень, після напруженої прес-конференції Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті, підтримка українського очільника підстрибнула до 28%.

При цьому, як зазначила соціологиня, рейтинг схвалення діяльності президента (так званий Approval Rating) становить 49% (що є на 5% вищим за Approval rating президента Трампа за даним Reuters/Ipsos).

"Це свідчить про те, що суспільство гуртується навколо лідера (як функції) в моменти зовнішньої небезпеки, що очікувано", - додала вона.

Заява Трампа про рейтинг Зеленського

У середині лютого, після зустрічі представників США і Росії в Саудівській Аравії, Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський має рейтинг довіри 4%.

При цьому, за даними на грудень 2024 року 57% українців довіряють Зеленському. Зі свого боку Зеленський відреагував на заяви Трампа про 4% довіри до нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Рейтинг Війна в Україні
NEWS
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України
DAILY
Соціолог Євгенія Близнюк: Лише чверть українців сподіваються, що війна закінчиться до кінця року
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Євгенія Близнюк: Лише чверть українців сподіваються, що війна закінчиться до кінця року