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Как изменилась поддержка Зеленского после встречи с Трампом: данные социологов

Украина, Суббота 15 марта 2025 11:24
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Как изменилась поддержка Зеленского после встречи с Трампом: данные социологов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в последнее время вырос. Скачок произошел как на фоне заявления Трампа о его поддержке, так и после встречи в США.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

"На фоне последних событий поддержка в Украине президента выросла еще существеннее", - рассказала она.

Так, по данным Близнюк, если после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского в Украине составляет 4%, намерение голосовать за него среди взрослого населения Украины выросло с 17 до 23%, то уже через неделю, после напряженной пресс-конференции Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, поддержка украинского главы подпрыгнула до 28%.

При этом, как отметила социолог, рейтинг одобрения деятельности президента (так называемый Approval Rating) составляет 49% (что на 5% выше Approval rating президента Трампа по данным Reuters/Ipsos).

"Это свидетельствует о том, что общество сплачивается вокруг лидера (как функции) в моменты внешней опасности, что ожидаемо", - добавила она.

Заявление Трампа о рейтинге Зеленского

В середине февраля, после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии, Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский имеет рейтинг доверия 4%.

При этом, по данным на декабрь 2024 года 57% украинцев доверяют Зеленскому. В свою очередь Зеленский отреагировал на заявления Трампа про 4% доверия к нему.

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