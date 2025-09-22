Як змінилась самоідентифікація українців і скільки вважають себе "радянською людиною"
Нове дослідження показало, що під час повномасштабної війни самоідентифікація змістилася ще сильніше у бік держави загалом: 77% респондентів асоціюють себе саме з Україною, а не зі своїм регіоном. При цьому досі дехто вважає себе "радянською людиною".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження Rating group.
Самоідентифікація
Опитування провели у липні 2025 року серед 1000 респондентів. Це була випадкова вибірка мобільних телефонних номерів населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованого Криму, Донбасу, а також територій, де на той час не було українського мобільного зв'язку. Вік респондентів - від 18 років.
Дослідження провели у співпраці з доктором соціологічних наук, професором кафедри соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка Наталією Черниш.
Опитування показало, що:
- 94% відчувають себе громадянами України;
- за час повномасштабної війни самоідентифікація українців ще більше змістилася у бік країни загалом: 77% людей асоціюють себе з Україною загалом, ніж зі своїм регіоном;
- 52% вважають себе європейцями, а 8% - "радянською людиною".
Цінності
На запитання про найважливіші цінності респонденти найчастіше вибирали перемогу України - 62%, тоді - родину та близьких (53%), власне здоров’я (34%), незалежність української держави (26%), відновлення України (20%).
За словами соціологів, це екзистенційні цінності, цінності виживання.
Довіра в суспільстві
Загальний індекс довіри в суспільстві становить 3,0. Це середній рівень по п'ятибальній шкалі, де 1 - мінімум довіри, а 5 - максимум.
Найвища довіра в українців до близького кола (рідних, друзів, мешканців міста/села). Цей показник становить 3.9. Менше довіряють суспільному колу (інституціям, організаціям, владі, мешканцям України) - 2.9, а також колу "інших людей" (незнайомцям, людям інших політичних поглядів або національності) - 2.4.
Серед інституцій українці висловлюють найвищу довіру до волонтерських організацій - 63%. Найменше довіряють місцевій владі - 25% (ще 27% вагаються) і центральній - 24% (ще 26% вагаються).
Соціальний капітал і громадське життя
Під час великої війни в Україні зріс соціальний капітал: 86% українців надавали допомогу людям у складній ситуації, зокрема 27% допомагали людям за межами родинного кола.
70% опитаних постійно або час від часу фінансово допомагають ЗСУ, 44% - нефінансово (сітки, свічки, ремонт авто тощо). Доволі поширеною є допомога біженцям, переселенцям, людям з інвалідністю - 49%.
Інші види активності не є такими поширеними:
- 23% - беруть участь у громадських слуханнях та підписанні петицій;
- 20% - розв'язання спільних проблем в житті територіальної громади;
- 13% - у громадських акціях і мітингах.
Активнішими є мешканці Заходу і Центру, при цьому вони також є більш забезпеченими.
Соціальна стійкість
Дослідження також показало, що рівень стійкості українського суспільства складає 3.6 (вище середнього рівня) за шкалою від 1 (мінімум) до 5 (максимум).
76% опитаних оптимістично оцінює майбутнє України, а 72% - власне. Понад 70% відповіли, що можуть самостійно впоратися зі своїми проблемами.
Разом із тим, дві третини опитаних мають відчуття єдності з іншими українцями, а з місцевою громадою себе ідентифікують 53%.
45% відчувають справедливість у суспільстві, а впевненість в тому, що держава у кризовій ситуації ухвалить правильне рішення - 44%.
