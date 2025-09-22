ua en ru
Как изменилась самоидентификация украинцев и сколько считают себя "советским человеком"

Понедельник 22 сентября 2025 16:19
Как изменилась самоидентификация украинцев и сколько считают себя "советским человеком" Что показало новое исследование об украинском обществе (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Новое исследование показало, что во время полномасштабной войны самоидентификация сместилась еще сильнее в сторону государства в целом: 77% респондентов ассоциируют себя именно с Украиной, а не со своим регионом. При этом до сих пор некоторые считают себя "советским человеком".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Rating group.

Самоидентификация

Опрос провели в июле 2025 года среди 1000 респондентов. Это была случайная выборка мобильных телефонных номеров населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма, Донбасса, а также территорий, где на то время не было украинской мобильной связи. Возраст респондентов - от 18 лет.

Исследование провели в сотрудничестве с доктором социологических наук, профессором кафедры социологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Наталией Черныш.

Опрос показал, что:

  • 94% чувствуют себя гражданами Украины;
  • за время полномасштабной войны самоидентификация украинцев еще больше сместилась в сторону страны в целом: 77% людей ассоциируют себя с Украиной в целом, чем со своим регионом;
  • 52% считают себя европейцами, а 8% - "советским человеком".

Ценности

На вопрос о важнейших ценностях респонденты чаще всего выбирали победу Украины - 62%, затем - семью и близких (53%), собственное здоровье (34%), независимость украинского государства (26%), восстановление Украины (20%).

По словам социологом, это экзистенциальные ценности, ценности выживания.

Доверие в обществе

Общий индекс доверия в обществе составляет 3,0. Это средний уровень по пятибалльной шкале, где 1 - минимум доверия, а 5 - максимум.

Самое высокое доверие у украинцев к близкому кругу (родным, друзьям, жителям города/села). Этот показатель составляет 3.9. Меньше доверяют общественному кругу (институтам, организациям, власти, жителям Украины) - 2.9, а также кругу "других людей" (незнакомцам, людям других политических взглядов или национальности) - 2.4.

Среди институтов украинцы выражают самое высокое доверие к волонтерским организациям - 63%. Меньше всего доверяют местной власти - 25% (еще 27% колеблются) и центральной - 24% (еще 26% колеблются).

Социальный капитал и общественная жизнь

Во время большой войны в Украине вырос социальный капитал: 86% украинцев оказывали помощь людям в сложной ситуации, в том числе 27% помогали людям за пределами семейного круга.

70% опрошенных постоянно или время от времени финансово помогают ВСУ, 44% - нефинансово (сетки, свечи, ремонт авто и т.д.). Довольно распространенной является помощь беженцам, переселенцам, людям с инвалидностью - 49%.

Другие виды активности не являются такими распространенными:

  • 23% - участвуют в общественных слушаниях и подписании петиций;
  • 20% - решение общих проблем в жизни территориальной громады;
  • 13% - в общественных акциях и митингах.

Более активны жители Запада и Центра, при этом они также более обеспечены.

Социальная устойчивость

Исследование также показало, что уровень устойчивости украинского общества составляет 3.6 (выше среднего уровня) по шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум).

76% опрошенных оптимистично оценивает будущее Украины, а 72% - собственное. Более 70% ответили, что могут самостоятельно справиться со своими проблемами.

Вместе с тем, две трети опрошенных имеют ощущение единства с другими украинцами, а с местной громадой себя идентифицируют 53%.

45% чувствуют справедливость в обществе, а уверенность в том, что государство в кризисной ситуации примет правильное решение - 44%.

Читайте также о том, что новое исследование КМИС показало, что несмотря на войну, украинцы демонстрируют адаптацию. Однако качество жизни оценивается значительно ниже мировых стандартов.

Ранее мы писали о том, что первая волна исследования КМИС в июне 2024 года показала, что большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности. В то же время значительная часть респондентов чувствует смысл и ценность в своей деятельности.

