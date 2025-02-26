В Україні зафіксували вкрай низький рівень щастя та задоволеності життям

Більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, а також високий рівень тривожності. Водночас значна частина респондентів відчуває сенс і цінність у своїй діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження за міжнародною методологією Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, проведеного КМІС.

Основні результати

Задоволеність життям: Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні.

Відчуття сенсу та цінності того, чим людина займається: Опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність – 62% вважають те, чим займаються в житті, сповненим сенсу і вартим зусиль.

Рівень щастя: Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Лише 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.

Рівень тривожності: 43% респондентів відчували високий рівень тривоги.

"Результати показують цікаву особливість: хоча 75% опитаних українців незадоволені своїм життям, а 65% відчувають високий рівень тривоги, 62% усе ж знаходять значний сенс у тому, чим займаються", - коментує Олена Літвінова, партнерка агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка проєкту.

Порівняння з показниками Великої Британії

Автори дослідження також порівняли загальний рівень особистого добробуту українців із британськими даним. Цей рівень за всіма ключовими показниками значно поступається британським.

Майже половина опитаних українців відчувають високий рівень незадоволеності життям, тоді як у Великій Британії таких лише 6%.

Приблизно троє з п’яти опитаних українців вважають свою діяльність змістовною. У Великій Британії такої думки дотримуються четверо з п’яти.

Почувалися щасливими напередодні 43% українців, у той час, як у Великій Британії - 74%.

Майже кожен другий українець зіштовхується з високим рівнем тривожності, тоді як у Британії це стосується приблизно кожного четвертого.

Дослідження реалізовано Агенцією з розробки імпакт стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) за сприяння спільноти Social Value Ukraine у червні 2024 року. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 2008 респондентів з підконтрольних уряду України територій.