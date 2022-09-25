Як змінилась мапа бойових дій в Україні за 7 місяців війни (відео)

Українські військові показали, як змінилась карта боїв в Україні за 7 місяців війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
На відео, що триває 10 секунд, добре видно наслідки успішного контрнаступу українських військових по визволенню окупованих територій.
Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 700 військовослужбовців.
При цьому втрати ЗСУ у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч осіб. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.
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