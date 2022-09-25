Как изменилась карта боевых действий в Украине за 7 месяцев войны (видео)

Украинские военные показали, как изменилась карта сражений в Украине за 7 месяцев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
На видео, продолжающемся 10 секунд, хорошо видны последствия успешного контрнаступления украинских военных по освобождению оккупированных территорий.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 700 военнослужащих.
При этом потери ВСУ в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.
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