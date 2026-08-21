ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Як змінилась бойова роль морських дронів за останні роки: пояснення експерта

12:04 21.08.2026 Пт
3 хв
Морські дрони навчились змінювати ситуацію на цілому театрі бойових дій
aimg Костянтин Широкун
Як змінилась бойова роль морських дронів за останні роки: пояснення експерта Фото: морські дрони навчились змінювати ситуацію на цілому театрі бойових дій (ssu.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Морські дрони стали одним із ключових інструментів сучасної війни на морі. Відносно недорогі безпілотні системи можуть змінювати ситуацію в цілій операційній зоні.

Про це у колонці РБК-Україна "Морські дрони перестають бути лише ударними засобами. Що далі?" розповів голова Всеукраїнської федерації військових пілотів БпЛА Вʼячеслав Клементьєв.

​За його словами, ще нещодавно морський дрон сприймався переважно як ударний засіб. Сьогодні морські безекіпажні комплекси вже стають багатофункціональними платформами. Вони можуть виконувати розвідку, забезпечувати зв’язок, перевозити вантажі, підтримувати підрозділи та виступати носіями інших безпілотних систем.

Показовим прикладом стало бойове застосування морських безекіпажних комплексів Barracuda морськими піхотинцями 40 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗС України в районі тимчасово окупованого Залізного Порту на Херсонщині.

Група МБЕКів у різних конфігураціях доставила FPV дрони безпосередньо в район виконання завдання. Після виходу на точку запуску до операції долучилася вже повітряна компонента, яка працювала по логістиці, транспорту, позиціях та особовому складу противника.

При цьому під час руху морські платформи самі потрапили під атаку. Один із комплексів противнику вдалося вивести з ладу, але інші продовжили виконання завдання.

Ще цікавіший приклад можна було помітити на Кінбурнській косі. Безпілотна морська платформа доставила до окупованого узбережжя наземний роботизований комплекс, висадила його, після чого НРК виконав бойове завдання.

По суті це вже приклад роботизованого морського десанту, коли морська система стає транспортом і носієм для наземної роботизованої платформи. Так, МБЕК уже не обов’язково сам є кінцевим засобом виконання завдання. Він може доставити іншу роботизовану систему туди, куди відправляти людей занадто ризиковано.

Мова вже не тільки про ураження цілей. Це розвідка, логістика, доставка, евакуація, ретрансляція зв’язку, підтримка підрозділів, перевезення корисного навантаження та взаємодія з іншими роботизованими системами.

А наступним кроком стане спільна робота декількох таких платформ, об’єднаних в одну систему управління та взаємодії. Фактично Україна поступово переходить від окремих дронів до роботизованих систем, у яких морська, повітряна та наземна компоненти доповнюють одна одну в межах одного бойового завдання.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала шведські радіолокаційні системи Giraffe від компанії Saab. Ці станції здатні виявляти крилаті ракети, літаки та безпілотники на відстані до 100 кілометрів, а також можуть фіксувати цілі на поверхні води.

Також стало відомо, що компанія TAF Industries розпочала випуск дрона-перехоплювача Octopus-100. Нова розробка створена для знищення російських реактивних "Шахедів" та інших швидкісних повітряних цілей в умовах роботи ворожого РЕБ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони Збройні сили України
Новини
Військовий комітет НАТО приїде в Україну після 8-річної перерви, - Драпатий
Військовий комітет НАТО приїде в Україну після 8-річної перерви, - Драпатий
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором