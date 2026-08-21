Як змінилась бойова роль морських дронів за останні роки: пояснення експерта

Морські дрони стали одним із ключових інструментів сучасної війни на морі. Відносно недорогі безпілотні системи можуть змінювати ситуацію в цілій операційній зоні.

Про це у колонці РБК-Україна " Морські дрони перестають бути лише ударними засобами. Що далі? " розповів голова Всеукраїнської федерації військових пілотів БпЛА Вʼячеслав Клементьєв.

​За його словами, ще нещодавно морський дрон сприймався переважно як ударний засіб. Сьогодні морські безекіпажні комплекси вже стають багатофункціональними платформами. Вони можуть виконувати розвідку, забезпечувати зв’язок, перевозити вантажі, підтримувати підрозділи та виступати носіями інших безпілотних систем.

Показовим прикладом стало бойове застосування морських безекіпажних комплексів Barracuda морськими піхотинцями 40 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗС України в районі тимчасово окупованого Залізного Порту на Херсонщині.

Група МБЕКів у різних конфігураціях доставила FPV дрони безпосередньо в район виконання завдання. Після виходу на точку запуску до операції долучилася вже повітряна компонента, яка працювала по логістиці, транспорту, позиціях та особовому складу противника.

При цьому під час руху морські платформи самі потрапили під атаку. Один із комплексів противнику вдалося вивести з ладу, але інші продовжили виконання завдання.

Ще цікавіший приклад можна було помітити на Кінбурнській косі. Безпілотна морська платформа доставила до окупованого узбережжя наземний роботизований комплекс, висадила його, після чого НРК виконав бойове завдання.

По суті це вже приклад роботизованого морського десанту, коли морська система стає транспортом і носієм для наземної роботизованої платформи. Так, МБЕК уже не обов’язково сам є кінцевим засобом виконання завдання. Він може доставити іншу роботизовану систему туди, куди відправляти людей занадто ризиковано.

Мова вже не тільки про ураження цілей. Це розвідка, логістика, доставка, евакуація, ретрансляція зв’язку, підтримка підрозділів, перевезення корисного навантаження та взаємодія з іншими роботизованими системами.

А наступним кроком стане спільна робота декількох таких платформ, об’єднаних в одну систему управління та взаємодії. Фактично Україна поступово переходить від окремих дронів до роботизованих систем, у яких морська, повітряна та наземна компоненти доповнюють одна одну в межах одного бойового завдання.