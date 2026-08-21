Как изменилась боевая роль морских дронов за последние годы: объяснение эксперта

Морские дроны стали одним из ключевых инструментов современной войны на море. Относительно недорогие беспилотные системы могут изменять ситуацию в целой операционной зоне.

Об этом в колонке РБК-Украина " Морские дроны перестают быть только ударными средствами. Что дальше? " рассказал глава Всеукраинской федерации военных пилотов БПЛА Вячеслав Клементьев.

По его словам, еще недавно морской дрон воспринимался преимущественно как ударное средство. Сегодня морские безэкипажные комплексы уже становятся функциональными платформами. Они могут производить разведку, обеспечивать связь, перевозить грузы, поддерживать подразделения и выступать носителями других беспилотных систем.

Показательным примером стало боевое применение морских безэкипажных комплексов Barracuda морскими пехотинцами 40-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины в районе временно оккупированного Железного Порта на Херсонщине.

Группа МБЭКов в разных конфигурациях доставила FPV дроны непосредственно в район выполнения задания. После выхода на точку запуска к операции присоединилась уже воздушная компонента, работавшая по логистике, транспорту, позициям и личному составу противника.

При этом при движении морские платформы сами попали под атаку. Один из комплексов противнику удалось вывести из строя, но другие продолжили выполнение задания.

Еще более интересный пример можно было заметить на Кинбурнской косе. Беспилотная морская платформа доставила к оккупированному побережью наземный роботизированный комплекс, взорвала его, после чего НРК выполнил боевую задачу.

По сути, это уже пример роботизированного морского десанта, когда морская система становится транспортом и носителем для наземной роботизированной платформы. Да, МБЭК уже не обязательно сам является конечным средством выполнения задачи. Он может доставить другую роботизированную систему туда, куда отправлять людей слишком рискованно.

Речь уже не только о поражении целей. Это разведка, логистика, доставка, эвакуация, ретрансляция связи, поддержка подразделений, перевозка полезной нагрузки и взаимодействие с другими роботизированными системами.

Следующим шагом станет совместная работа нескольких таких платформ, объединенных в одну систему управления и взаимодействия. Фактически Украина постепенно переходит от отдельных дронов к роботизированным системам, в которых морская, воздушная и наземная компоненты дополняют друг друга в рамках боевого задания.