У Чехії в суботу, 4 жовтня, завершилися парламентські вибори і закрилися виборчі дільниці. Станом на зараз уже відомі перші результати голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал CT24 .

За даними сервісу, станом на 16:28 було підраховано 26,98% голосів і наразі є партія, яка вирвалася в лідери.

Йдеться про рух ANO - партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включно з припиненням поставок озброєнь).

До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз з ANO. Нагадаємо, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.

Отже, станом на 16:28 результати такі:

партія ANO отримує - 39,21% (попередньо 93 мандати);

отримує - 39,21% (попередньо 93 мандати); коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - 19,40% (44 мандати);

чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - 19,40% (44 мандати); STAN має - 10,61% (21 мандат);

має - 10,61% (21 мандат); в ультраправої SPD - 8,40% (17 мандатів)

- 8,40% (17 мандатів) партія Motoristé отримує поки що - 7,46% (13 мандатів);

отримує поки що - 7,46% (13 мандатів); у Pirati - 7,09% (12 мандатів).

Крім того, у виборах беруть участь ще дві партії - STAČILO! і PŘÍSAHA. Однак станом на зараз ніхто з них не потрапляє до парламенту, оскільки не пройшли 5% бар'єр. Вони мають 4,70% та 1,14% відповідно.