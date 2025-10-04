Перші результати виборів до парламенту Чехії: хто лідирує
У Чехії в суботу, 4 жовтня, завершилися парламентські вибори і закрилися виборчі дільниці. Станом на зараз уже відомі перші результати голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал CT24.
За даними сервісу, станом на 16:28 було підраховано 26,98% голосів і наразі є партія, яка вирвалася в лідери.
Йдеться про рух ANO - партію чеського олігарха і колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включно з припиненням поставок озброєнь).
До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз з ANO. Нагадаємо, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС і НАТО, і критикував допомогу Україні у війні.
Отже, станом на 16:28 результати такі:
- партія ANO отримує - 39,21% (попередньо 93 мандати);
- коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - 19,40% (44 мандати);
- STAN має - 10,61% (21 мандат);
- в ультраправої SPD - 8,40% (17 мандатів)
- партія Motoristé отримує поки що - 7,46% (13 мандатів);
- у Pirati - 7,09% (12 мандатів).
Крім того, у виборах беруть участь ще дві партії - STAČILO! і PŘÍSAHA. Однак станом на зараз ніхто з них не потрапляє до парламенту, оскільки не пройшли 5% бар'єр. Вони мають 4,70% та 1,14% відповідно.
Вибори в Чехії
Нагадаємо, що парламентські вибори в Чехії проходили з 3 по 4 жовтня. Результати цього голосування можуть вплинути на зовнішній курс країни, яка донині послідовно підтримувала Україну.
Як і показували соцопитування, лідером у перегонах є партія ANO, чий лідер вважається проросійським.
Важливо зазначити, що зростання ANO пояснюється насамперед економічними проблемами. Серед непопулярних кроків уряду чинного прем'єра Фіали - скасування індексації пенсій у рамках скорочення бюджетного дефіциту. Це, своєю чергою, вдарило по найчисленнішій групі виборців і коштувало чинній коаліції підтримки більшості пенсіонерів.
Водночас, згідно з соцопитуваннями, Бабіш не зможе отримати монобільшість, незважаючи на його бажання це зробити.
