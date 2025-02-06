Як зменшити витрату пального взимку: корисні поради водіям

Автомобіль в холодну пору дійсно споживає більше пального, і на те є цілий перелік об’єктивних чинників. Проте, зменшити цей приріст апетиту можна.

Є об’єктивні причини зимового підвищення апетиту двигуна, обійти які водій ніяк не може. Адже є кілька режимів роботи авто, коли за холодної погоди споживання збільшується і уникнути цього не можна. Проте саме цифру приросту знизити можна, а в деяких випадках можна взагалі виключити сезонне підвищення витрати пального.

Заощаджуємо пальне узимку

Слід визнати, що автомобільні двигуни останніх поколінь і без додаткових зусиль з боку водія багато в чому зорієнтовані на економію в зимову пору. Щоправда, виходить це попутно із зниженням шкідливих викидів мотора, але це вже для власника несуттєво.

Прогрів двигуна. Політика виробників автівок останніх поколінь така, що вони не вимагають тривалого прогріву мотора перед поїздкою. І це добре, бо швидше за все мотор прогрівається під час руху, коли у ньому згорає багато бензину чи ДП. Проте, вирушати на геть холодному двигуні теж не слід, і тим більше не бажано навантажувати холодний агрегат низькими та високими обертами. В залежності від температури повітря достатньо однієї-двох хвилин роботи на холостому ходу, перш ніж вирушити в дорогу;

Ідемо "на холодну". Аж поки двигун не наблизиться до робочої температури (зазвичай вона складає 90 – 110 градусів С), пальне буде згорати у ньому в невигідних умовах. І значить, він потребувати більше бензину або дизпального, ніж слід. Відтак, коли двигун не прогрітий до кінця, не доручайте йому важку роботу – уникайте високої швидкості, буксирування причепа, руху на підйом, буксування в заметах на парковці тощо;

Раціональний маршрут. В принципі, будь-якого сезону бажано перед поїздкою (навіть рідним містом!) прокладати найбільш вигідний з точки зору витрати пального маршрут. Але взимку особливо небажані круті підйоми, заповнені машинами вулиці, відрізки з нерозчищеним снігом, заметами, ожеледицею, розбитим асфальтом тощо;

Електроприлади. Мало хто здогадується, що кожна увімкнена лампочка на борту потребує додаткових грам пального. І це не говорячи про такі потужні споживачі як підігріви вікон (0,8 л/100 км кожне) та сидінь (0,1 л), дзеркал (0,04 л), про фари (0,1 л/100 км кожна пара) тощо. Ви здивуєтесь, але української зими в авто часто вмикається кондиціонер – коли водій активує режим розпотівання лобового скла. Тож ті споживачі, які не забезпечують вам безпеку руху, для економії варто вимикати;

Колеса. Сьогодні в Україні мало хто використовує ошиповані шини, і з точки зору заощадження, це добре Адже важкі шипи підвищують інерційність коліс і їхній опір коченню – через що збільшується витрата пального. А ще через морози тиск у шинах часто падає нижче норми, чого водій може не помічати;

Сніг і крига. Майте на увазі, що на швидкості більше 50-60 км/год зростає доля впливу аеродинаміки на витрату пального. І опір повітрю буде ще вище, якщо на кузові залишатимуться неприбрані сніг та крига.

Коротко

Дотримання водієм вищезгаданих нюансів матиме сенс, якщо автомобіль перебуває у порядку з технічної точки зору. Бо якщо всі основні системи не працюватимуть штатно, марно буде чекати від машини низької витрати пального – тим більше узимку, коли мороз проявляє і підкреслює найменші технічні негаразди.