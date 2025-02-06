Как уменьшить расход топлива зимой: полезные советы водителям

Автомобиль в холодное время действительно потребляет больше топлива, и на то есть целый перечень объективных факторов. Тем не менее, уменьшить этот прирост аппетита можно.

Есть объективные причины зимнего повышения аппетита двигателя, обойти которые водитель никак не может. Ведь есть несколько режимов работы авто, когда при холодной погоде потребление увеличивается и избежать этого нельзя. Однако именно цифру прироста снизить можно, а в некоторых случаях можно вообще исключить сезонное повышение расхода топлива.

Экономим топливо зимой

Следует признать, что автомобильные двигатели последних поколений и без дополнительных усилий со стороны водителя во многом сориентированы на экономию в зимнюю пору. Правда, получается это попутно со снижением вредных выбросов мотора, но это уже для владельца несущественно.

Прогрев двигателя. Политика производителей автомобилей последних поколений такова, что они не требуют длительного прогрева мотора перед поездкой. И это хорошо, потому что скорее всего мотор прогревается во время движения, когда в нем сгорает много бензина или ДТ. Однако, отправляться на совсем холодном двигателе тоже не следует, и тем более не желательно нагружать холодный агрегат низкими и высокими оборотами. В зависимости от температуры воздуха достаточно одной-двух минут работы на холостом ходу, прежде чем отправиться в путь;

Идем "на холодную". Пока двигатель не приблизится к рабочей температуре (обычно она составляет 90 - 110 градусов С), топливо будет сгорать в нем в невыгодных условиях. И значит, он потребует больше бензина или дизтоплива, чем следует. Поэтому, когда двигатель не прогрет до конца, не поручайте ему тяжелую работу - избегайте высокой скорости, буксировки прицепа, движения на подъем, буксования в сугробах на парковке и тому подобное;

Рациональный маршрут. В принципе, в любой сезон желательно перед поездкой (даже по родному городу!) прокладывать наиболее выгодный с точки зрения расхода горючего маршрут. Но зимой особенно нежелательны крутые подъемы, заполненные машинами улицы, отрезки с нерасчищенным снегом, сугробами, гололедом, разбитым асфальтом и т.д;

Электроприборы. Мало кто догадывается, что каждая включенная лампочка на борту требует дополнительных грамм топлива. И это не говоря о таких мощных потребителях как подогревы окон (0,8 л/100 км каждое) и сидений (0,1 л), зеркал (0,04 л), о фарах (0,1 л/100 км каждая пара) и тому подобное. Вы удивитесь, но украинской зимой в авто часто включается кондиционер - когда водитель активирует режим распотевания лобового стекла. Поэтому те потребители, которые не обеспечивают вам безопасность движения, для экономии стоит выключать;

Колеса. Сегодня в Украине мало кто использует ошипованные шины, и с точки зрения экономии, это хорошо Ведь тяжелые шипы повышают инерционность колес и их сопротивление качению - из-за чего увеличивается расход топлива. А еще из-за морозов давление в шинах часто падает ниже нормы, чего водитель может не замечать;

Снег и лед. Имейте в виду, что на скорости более 50-60 км/ч возрастает доля влияния аэродинамики на расход топлива. И сопротивление воздуху будет еще выше, если на кузове будут оставаться неубранные снег и лед.

Коротко

Соблюдение водителем вышеупомянутых нюансов будет иметь смысл, если автомобиль находится в порядке с технической точки зрения. Потому что если все основные системы не будут работать штатно, бесполезно будет ждать от машины низкого расхода топлива - тем более зимой, когда мороз проявляет и подчеркивает малейшие технические проблемы.