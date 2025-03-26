Як зекономити час у касах: УЗ розповіла, коли краще купувати квитки на поїзд

У компанії повідомили, що наразі квитки можна придбати лише через каси, і компанія рекомендує робити це у непіковий час - з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30, щоб уникнути черг.

Квитки наразі доступні на найближчі дати - 26 та 27 березня. На вокзалах пасажирам допомагають чергові «янголи».

Також "Укрзалізниця" повідомила, що власники паперових квитків, куплених після 22 березня, отримають комплімент під час поїздки та зможуть безкоштовно скористатися платними залами очікування. У компанії зазначають, що фахівці залізниці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повністю відновити всі сервіси і для пасажирів знову були доступні послуги онлайн.