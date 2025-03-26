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Як зекономити час у касах: УЗ розповіла, коли краще купувати квитки на поїзд

Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" працює над відновленням онлайн-сервісів після кібератаки. Поки онлайн-сервіси недоступні, в компанії розповіли, як можна купити квитки на поїзд.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії повідомили, що наразі квитки можна придбати лише через каси, і компанія рекомендує робити це у непіковий час - з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30, щоб уникнути черг. 

Квитки наразі доступні на найближчі дати - 26 та 27 березня. На вокзалах пасажирам допомагають чергові «янголи». 

Також "Укрзалізниця" повідомила, що власники паперових квитків, куплених після 22 березня, отримають комплімент під час поїздки та зможуть безкоштовно скористатися платними залами очікування. У компанії зазначають, що фахівці залізниці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повністю відновити всі сервіси і для пасажирів знову були доступні послуги онлайн.

Нагадаємо, через масштабну кібератаку, що сталася 23 березня, онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні для придбання квитків. Фахівці компанії, спільно з кібердепартаментом СБУ та Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT-UA), активно працюють над відновленням роботи систем. Поки що пасажирам рекомендується купувати квитки в касах вокзалів або безпосередньо в поїзді.

Точна дата відновлення онлайн-продажів наразі не оголошена. Важливо зазначити, що рух поїздів здійснюється за графіком, а пасажири з електронними квитками, придбаними раніше, можуть використовувати їх без необхідності друку. ​

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