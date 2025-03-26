Как сэкономить время в кассах: УЗ рассказала, когда лучше покупать билеты на поезд

В компании сообщили, что сейчас билеты можно приобрести только через кассы, и компания рекомендует делать это в непиковое время - с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30, чтобы избежать очередей.

Билеты пока доступны на ближайшие даты - 26 и 27 марта. На вокзалах пассажирам помогают дежурные "ангелы".

Также "Укрзализныця" сообщила, что владельцы бумажных билетов, купленных после 22 марта, получат комплимент во время поездки и смогут бесплатно воспользоваться платными залами ожидания. В компании отмечают, что специалисты железной дороги работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее полностью восстановить все сервисы и для пассажиров снова были доступны услуги онлайн.