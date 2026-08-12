Як зекономити 10 тисяч гривень взимку: енергетики дали пораду українцям
Українці, які опалюють своє житло електроенергією, можуть суттєво зменшити рахунки цієї зими. Зокрема, можна зекономити до 10 тис. гривень, але є нюанс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.
"Для власників житла з електроопаленням діє пільговий тариф. Завдяки йому за опалювальний сезон можна зекономити в середньому близько 10 тисяч гривень. Але є важливий нюанс - оформити цей тариф потрібно заздалегідь", - йдеться у заяві.
Для цього українцям треба підготувати документи, подати заявку на сайті їхнього оператора системи розподілу і дочекатися оновлення документів.
"Якщо у вашому технічному паспорті ще не зазначено, що житло має електроопалення, може знадобитись додатковий огляд обладнання", - попередили у ДТЕК.
Українців, які взимку планують опалювати житло електрикою, закликали не відкладати оформлення, адже чим раніше вони подадуть документи, тим швидше почне діяти пільговий тариф.
Нагадаємо, законодавство не передбачає автоматичного звільнення українців від оплати комуналки за житло на тимчасово окупованих територіях. Водночас громадяни можуть законно списати заборгованість за окремі види комунальних послуг.
Зазначимо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що російський диктатор готує новий етап тиску на Україну. За його словами, наступними цілями російських атак можуть стати об'єкти водопостачання та каналізації, а не лише енергетика.