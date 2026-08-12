Как сэкономить 10 тысяч гривен зимой: энергетики дали совет украинцам

Украинцы, которые отапливают свое жилье электричеством, могут существенно снизить счета этой зимой. В частности, можно сэкономить до 10 тысяч гривен, но есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК .

"Для владельцев жилья с электроотоплением действует льготный тариф. Благодаря ему за отопительный сезон можно сэкономить в среднем около 10 тысяч гривен. Но есть важный нюанс - оформить этот тариф нужно заранее", - говорится в заявлении.

Для этого украинцам нужно подготовить документы, подать заявку на сайте их оператора системы распределения и дождаться обновления документов.

"Если в вашем техническом паспорте еще не отмечено, что жилье имеет электроотопление, может потребоваться дополнительный осмотр оборудования", - предупредили в ДТЭК.

Украинцев, зимой планирующих отапливать жилье электричеством, призывали не откладывать оформление, ведь чем раньше они подадут документы, тем скорее начнет действовать льготный тариф.