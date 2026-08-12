Как сэкономить 10 тысяч гривен зимой: энергетики дали совет украинцам
Украинцы, которые отапливают свое жилье электричеством, могут существенно снизить счета этой зимой. В частности, можно сэкономить до 10 тысяч гривен, но есть нюанс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.
"Для владельцев жилья с электроотоплением действует льготный тариф. Благодаря ему за отопительный сезон можно сэкономить в среднем около 10 тысяч гривен. Но есть важный нюанс - оформить этот тариф нужно заранее", - говорится в заявлении.
Для этого украинцам нужно подготовить документы, подать заявку на сайте их оператора системы распределения и дождаться обновления документов.
"Если в вашем техническом паспорте еще не отмечено, что жилье имеет электроотопление, может потребоваться дополнительный осмотр оборудования", - предупредили в ДТЭК.
Украинцев, зимой планирующих отапливать жилье электричеством, призывали не откладывать оформление, ведь чем раньше они подадут документы, тем скорее начнет действовать льготный тариф.
Напомним, законодательство не предусматривает автоматическое освобождение украинцев от оплаты коммуналки за жилье на временно оккупированных территориях. В то же время, граждане могут законно списать задолженность за отдельные виды коммунальных услуг.
Отметим, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что российский диктатор готовит новый этап давления на Украину. По его словам, следующими целями российских атак могут стать объекты водоснабжения и канализации, а не только энергетика.