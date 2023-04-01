Як зберегти заряд акумулятора на телефоні надовше: корисні поради

Є декілька простих порад, які зекономлять заряд мобільного телефона. Вони допоможуть максимально довго залишатися на звʼязку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Раніше РБК-Україна розповідало, як захистити телефон від спаму та небажаних повідомлень.

Також ми розповідали, як за хвилину дізнатися, чи прослуховується ваш телефон.

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