Как сохранить заряд аккумулятора на телефоне подольше: полезные советы
Фото: украинцам дали несколько простых советов, которые сэкономят заряд мобильного телефона (zello tomsguide com)
Есть несколько простых советов, которые сэкономят заряд мобильного телефона. Они помогут максимально долго оставаться на связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
А именно:
- уменьшите яркость дисплея до комфортного минимума или включите режим "Адаптивная регулировка экрана". Благодаря режиму адаптивности яркость экрана будет подстраиваться под освещение и экономить заряд;
- включите режим энергосбережения. Это оптимизирует функции телефона и увеличит время автономной работы устройства;
- отключите на время модули Bluetooth, GPS, Wi-Fi, если отсутствуют возможности для их использования или стабильного подключения. При нестабильных подключениях модули непрерывно сканируют сети и тем быстрее разряжают батарею;
- уменьшите время автоблокировки экрана смартфона. Это позволит ускорить его выключение, если экран телефона долго горит без необходимости;
- замените анимированную заставку рабочего стола на статическую, выключите автовращение экрана, а также функции вибровызова и вибрации при нажатии на экран или кнопки;
- определите, какие приложения телефона работают в фоновом режиме, и выключите ненужные. Оставьте только те, которые призваны обеспечивать вам связь: мессенджер, звонки и т.д.
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