Как сохранить заряд аккумулятора на телефоне подольше: полезные советы

Есть несколько простых советов, которые сэкономят заряд мобильного телефона. Они помогут максимально долго оставаться на связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

А именно:

Ранее РБК-Украина рассказывало, как защитить телефон от спама и нежелательных сообщений.

Также мы рассказывали, как через минуту узнать, прослушивается ли ваш телефон.

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