Як зберегти "холод" у холодильнику під час тривалих відключень світла: важливі поради

Що робити з холодильником, коли немає світла

Насамперед не забуваймо, що певний час низька температура всередині ще протримається. Проте для цього потрібно перевірити стан ущільнювачів і за необхідності замінити їх.

На це також впливає температура в кімнаті. Якщо у вас є можливість, влітку не відчиняйте вікна в пікові години спеки, щоб зберігати всередині прохолоду.

Не відкривайте холодильник надовго та дуже часто.

Якщо світла все ще немає, а холодильник стає теплішим, потрібно застосувати додаткові методи охолодження. Наприклад, ви можете придбати спеціальні акумулятори холоду. Це такі ємності, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.

Аналогічним методом можна використовувати блоковий чи сухий лід. Ще всередину можна покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою, але заливайте менше, ніж доверху, щоб лід не розірвав її.

Щоб вода танула повільно, змішайте її з сіллю.

Крім того, для якомога довшої роботи холодильника важливий спосіб заповнення його об'єму. Робіть це так, щоб не закривати вентиляційні отвори. Не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.

Ще одне важливе правило - не ставте в холодильник гарячі чи теплі страви. Вони швидко нагрівають простір навколо себе, що може нашкодити холодильнику.

Чим можна замінити холодильник