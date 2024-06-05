Які продукти можуть довго зберігатися без холодильника: список

В Україні тривають стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Холодильники побутових споживачів не встигають належним чином охолоджуватися, тому не виняток, що псуються й продукти.

РБК-Україна зібрало список продуктів, які довгий час можуть зберігатися без холодильника.

Які продукти можна довго зберігати без світла

До таких продуктів належать:

різноманітні консерви

сушене та в'ялене м'ясо

крупи та бобові, проте зберігайте їх у герметичній тарі в прохолодному сухому приміщенні

пшеничне борошно, його також варто зберігати в герметичному пакуванні

хлібні вироби, але їх треба зберігати в холоді

макаронні вироби

дитяче харчування

сухі сніданки та кукурудзяні пластівці

соняшникова та кокосова олія

оцет у герметичній тарі, тримайте її якнайдалі від сонячних променів

кава, чай

сухе молоко

мед

сухофрукти, горіхи

сублімовані продукти - ті, які вже готові, а для споживання потрібно просто залити окропом

кисломолочні продукти можуть зберігатися без холодильника певний час

ультрапастеризоване молоко буде свіжим протягом трьох місяців навіть за температури 25 градусів вище нуля

Як зберігати продукти без холодильника

Для зберігання овочів і фруктів потрібно знайти більш-менш прохолодне місце та пісок. Останній не дозволяє волозі знищувати продукт, тому що вбирає її в себе.

Замінити пісок можна цибулевим лушпинням, воно працює ідентично. Тому овочевий і фруктовий ящик можна просто засипати або піском, або лушпинням, щоб зберігати продукти. Проте перед цим потрібно очистити їх від листя.

Гарбузи та кабачки можна довго зберігати за кімнатної температури, якщо вони з великим хвостиком.

Картоплю потрібно зберігати в будь-якому темному місці, але з доступом до повітря.

М'ясо, ковбасу та сир перемотуйте папером чи пергаментом, замотайте в рушник і покладіть у металевий посуд. І зберігати це все краще на балконі чи на вулиці.

Якщо у вас є свіжі чи заморожені м'ясо та риба, найкращий варіант - це зробити з них консерви, тому що вони можуть не псуватися доволі тривалий час.