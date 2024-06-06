Чому в деяких містах жорсткі обмеження по світлу і що буде далі

Тривалі відключення світла в Києві та деяких містах країни, які сягають майже 7 годин підряд, викликані перевищенням лімітів споживання електроенергії. Україна втратила близько 9 ГВт генерації та її руйнація продовжується, тому літо буде складним.

Про це в РБК-України повідомили в компанії "Укренерго", ДТЕК і Міненерго.

Як формуються ліміти

НЕК “Укренерго” щодня доводить до обленерго у кожній області ліміти споживання. Ці ліміти формуються так: диспетчерський центр "Укренерго" аналізує прогноз споживання по країні, та відповідно до наявної потужності в енергосистемі розподіляє обсяг дефіциту рівномірно по кожному регіону. Тобто, повідомляє про відсоток необхідного скорочення споживання.

Обленерго, у свою чергу, від лімітів “Укренерго” обленерго віднімають споживання критичної інфраструктури, яку неможливо відключати. До критичної інфраструктури належать: водоканали, лікарні, військові об'єкти тощо. Залишок доступної потужності розподіляють для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Для цього обленерго складає графіки почасових відключень, розбиваючи споживачів на очереди.

Чому різні обсяги споживання в областях

В “Укренерго” підкреслюють, що обсяги споживання кожної області є різними. “Це пов'язано з тим, що у якихось регіонах критичної інфраструктури більше. Також на дотримання лімітів шкірного регіону впливає наявність у домогосподарств сонячних електростанцій (СЕС). У сонячну погоду такі домогосподарства не споживають е/е з мережі, тож більше електрики обленерго можуть розподілити іншим споживачам”, - зазначили в “Укренерго”.

Аварійні відключення як вимушений крок

Перевищувати ліміти не можна, оскільки це ставить під загрозу роботу енергосистеми та може призвести до масштабної аварії в енергосистемі. Тому, якщо область перевищує встановлений ліміт споживання, диспетчерський центр “Укренерго” змушений застосовувати аварійні відключення негайно, щоб утримати баланс. “Зокрема, 4 червня, до таких заходів через перевищення лімітів довелося вдаватися у 12 областях та м. Києві. 4 червня також довелося проводити аварійні відключення.

При аварійних обмеженнях планові погодинні графіки не діють, і можливе відключення об'єктів критичної інфраструктури.

Щодо 7-річних відключень Київ

Дефіцит електроенергії існує за всіма днями, тому відключення проводять у всіх регіонах, але ситуація в Києві складніша, зазначив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. “У Києві ситуація складніша ніж у інших областях, тому що у Києві значне кількість критичної інфраструктури, яку не можна відключати. Тому зараз у Києві рівень відключень трохи більший ніж у інших регіонах, крім звичайно таких складних регіонів як Харків чи Запоріжжя”, - сказав Сахарук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз вирішується питання, як зробити так, щоб рівень відключень у Києві був такий самий як і по всій країні.

Але зазначимо, що внаслідок 6 російських масованих атак на українські електростанції обсяг дефіциту в енергосистемі значний. Пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. І зі зростанням температури повітря дефіцит збільшується, оскільки зростає споживання електроенергії (кондиціонери, охолоджувальні пристрої). Відповідно, обленерго мають розподілити в цих умовах наявну в системі після атак потужність таким чином, щоб не виходити за ліміти.

Як довго можуть діяти графіки відключень

Графіки погодинних відключень через постійний дефіцит у системі внаслідок російських атак будуть тривати по всій країні доти, доки не буде достатньо потужності в енергосистемі, щоб компенсувати дефіцит, повідомили в “Укренерго”.

У компанії зазначили, що намагаються якнайбільше пошкоджених потужностей повернути в роботу до наступної зими. Але ризик подальших масованих російських атак на енергосистему дуже високий, що ускладнює прогноз. “Варто також пам'ятати, що літо – традиційний період ремонтів та підготовки до зими атомних блоків, які відключають по черзі для проведення необхідних робіт. Крім того, влітку знижено роботу гідроелектростанцій, оскільки водопілля вже завершилося”, - зазначили в компанії

Літо буде складним

У Міністерстві енергетики РБК-України повідомили, що зараз енергосистема України втратила вже близько 9 ГВт генерації внаслідок російських обстрілів. “І руйнація нашої енергосистеми врагом, на жаль, продовжується. На відновлення потрібна година. Тому ми розуміємо, що літо буде складним періодом, коли ми маємо акумулювати максимум сил, можливостей, фінансових ресурсів для відновлення генерації, де це можливо, і максимальної підготовки енергосистеми до зими”, - повідомили РБК-Україна в Міненерго.

Минулого року, за інформацією Міненерго, енергетикам вдалося відремонтувати близько 20 ГВт потужності, які були зруйновані або суттєво пошкоджені, та додати до системи ще 3 ГВт. “У цьому році завдання ще складніше. Адже зруйновано у 2,5 рази більше ніж у минулому році”, - зазначили у відомстві.

У Міненерго додали, що підвищення тарифу на е/е для населення додасть додаткових коштів, “аби якомога більше до осінньо-зимового періоду відновити енергетику, пошкоджену росіянами, та максимально зменшити відключення”.