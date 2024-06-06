Как сохранить "холод" в холодильнике во время длительных отключений света: важные советы

Для того чтобы холодильник успел остыть до нужной температуры, важно время. В условиях аварийных или экстренных отключений прибор не успевает "набраться холода", в результате чего могут портиться продукты.
РБК-Украина собрало советы, как сохранить "холод" в холодильнике во время продолжительных отключений света.
Прежде всего не забывайте, что некоторое время низкая температура внутри еще продержится. Однако для этого следует проверить состояние уплотнителей и при необходимости заменить их.
На это также оказывает влияние температура в комнате. Если у вас есть возможность, летом не открывайте окна в пиковые часы жары, чтобы сохранить внутри прохладу.
Не открывайте холодильник надолго и слишком часто.
Если света все еще нет, а холодильник становится теплее, нужно применить дополнительные методы охлаждения. К примеру, вы можете приобрести специальные аккумуляторы холода. Это такие емкости, заполненные солевым раствором большой теплоемкости.
Аналогичным методом можно использовать блочный или сухой лед. Еще внутрь можно положить замороженные контейнеры или бутылки с водой, но заливайте меньше, чем доверху, чтобы лед не разорвал ее.
Чтобы вода таяла медленно, смешайте ее с солью.
Кроме того, для более длительной работы холодильника важен способ заполнения его объема. Делайте это так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия. Не ставьте посуду вплотную друг к другу, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.
Еще одно важное правило - не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя, что может навредить холодильнику.
Раньше мы рассказывали, почему в Киеве жесткие отключения света и как ситуация будет развиваться дальше.
Читайте также, какие продукты могут храниться без света.
При подготовке материала использовались источники: "Рубрика", сайты по продажам техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.