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Как сохранить "холод" в холодильнике во время длительных отключений света: важные советы

Как продлить "жизнь" холодильника во время отключений (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Для того чтобы холодильник успел остыть до нужной температуры, важно время. В условиях аварийных или экстренных отключений прибор не успевает "набраться холода", в результате чего могут портиться продукты.

РБК-Украина собрало советы, как сохранить "холод" в холодильнике во время продолжительных отключений света.

Что делать с холодильником, когда нет света

Прежде всего не забывайте, что некоторое время низкая температура внутри еще продержится. Однако для этого следует проверить состояние уплотнителей и при необходимости заменить их.

На это также оказывает влияние температура в комнате. Если у вас есть возможность, летом не открывайте окна в пиковые часы жары, чтобы сохранить внутри прохладу.

Не открывайте холодильник надолго и слишком часто.

Если света все еще нет, а холодильник становится теплее, нужно применить дополнительные методы охлаждения. К примеру, вы можете приобрести специальные аккумуляторы холода. Это такие емкости, заполненные солевым раствором большой теплоемкости.

Аналогичным методом можно использовать блочный или сухой лед. Еще внутрь можно положить замороженные контейнеры или бутылки с водой, но заливайте меньше, чем доверху, чтобы лед не разорвал ее.

Чтобы вода таяла медленно, смешайте ее с солью.

Кроме того, для более длительной работы холодильника важен способ заполнения его объема. Делайте это так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия. Не ставьте посуду вплотную друг к другу, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.

Еще одно важное правило - не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя, что может навредить холодильнику.

Чем можно заменить холодильник

  • Термосумка. Ее холодильные элементы нужно хранить в морозилке.
  • Погреб/подвал. В частных домах обычно есть такая "холодная комната".
  • Колодец работает так же как подвал или погреб. Для хранения следует положить продукты в ведро и опустить вниз. Разместите ведро так, чтобы оно было на две трети в воде, а продукты - герметично упакованы.
  • Самодельный погреб из бочки. Выкопайте яму в форме бочки, поместите в нее бочку, где и будете хранить продукты. Каждый раз, когда вы ее открываете, прикапывайте для сохранения низких температур.
  • Балкон.

 

Раньше мы рассказывали, почему в Киеве жесткие отключения света и как ситуация будет развиваться дальше.

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При подготовке материала использовались источники: "Рубрика", сайты по продажам техники.

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