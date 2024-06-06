Как сохранить "холод" в холодильнике во время длительных отключений света: важные советы

Что делать с холодильником, когда нет света

Прежде всего не забывайте, что некоторое время низкая температура внутри еще продержится. Однако для этого следует проверить состояние уплотнителей и при необходимости заменить их.

На это также оказывает влияние температура в комнате. Если у вас есть возможность, летом не открывайте окна в пиковые часы жары, чтобы сохранить внутри прохладу.

Не открывайте холодильник надолго и слишком часто.

Если света все еще нет, а холодильник становится теплее, нужно применить дополнительные методы охлаждения. К примеру, вы можете приобрести специальные аккумуляторы холода. Это такие емкости, заполненные солевым раствором большой теплоемкости.

Аналогичным методом можно использовать блочный или сухой лед. Еще внутрь можно положить замороженные контейнеры или бутылки с водой, но заливайте меньше, чем доверху, чтобы лед не разорвал ее.

Чтобы вода таяла медленно, смешайте ее с солью.

Кроме того, для более длительной работы холодильника важен способ заполнения его объема. Делайте это так, чтобы не закрывать вентиляционные отверстия. Не ставьте посуду вплотную друг к другу, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.

Еще одно важное правило - не ставьте в холодильник горячие или теплые блюда. Они быстро нагревают пространство вокруг себя, что может навредить холодильнику.

Чем можно заменить холодильник